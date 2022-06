Photo : YONHAP News

Respecto al plan de reforma laboral anunciado por el Ministerio de Empleo y Trabajo el jueves 23, el presidente Yoon Suk Yeol confirmó que no es un anuncio oficial del Ejecutivo.Así lo explicó el mandatario a los medios de camino al trabajo el viernes 24, al ser preguntado sobre las críticas del sector sobre la reforma laboral, que intenta fijar un límite mensual y no semanal de horas extra.El presidente dijo haberse enterado del tema por los medios el mismo viernes, y explicó que el vice primer ministro de Economía solo solicitó al ministro de Empleo valorar la flexibilización del mercado laboral tras escuchar a los expertos en la materia.Así, aseguró que por el momento no hay ninguna decisión a nivel oficial, dejando entrever que queda mucho por debatir hasta el anuncio oficial.El Ministerio de Empleo activará en julio un mecanismo formado por expertos para analizar el mercado laboral. Durante los próximos 4 meses, dicha unidad se encargará de identificar retos y definir nuevas políticas laborales.