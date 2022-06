Defensa valora publicar acta presidencial sobre muerte de funcionario

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa valora la posibilidad de publicar documentos de la oficina presidencial enviados por la administración Moon Jae In sobre el funcionario asesinado por el ejército de Corea del Norte cerca de la frontera marítima occidental en 2020.Moon Hong Sik, portavoz adjunto de la cartera, explicó dijo el lunes 27 que el ministerio decidirá sobre la publicación tras recabar opiniones de ministerios y agencias vinculados.Su alegato deriva de la postura del Partido Poder del Pueblo, que puntualizó que los documentos enviados por la oficina presidencial y recibidos por un ministerio o agencia gubernamental no puede verse como un registro presidencial, según el Ministerio del Interior y, por tanto pueden divulgarse públicamente.A principios de mes, la Guardia Costera y el Ministerio de Defensa de la administración de Moon Jae In se disculparon por afirmar públicamente poco después de su muerte en septiembre de 2020 que el funcionario intentó desertar por deudas de juego.