Economía urge a evitar subidas salariales extremas por inflación

Photo : YONHAP News

En una reunión con la Federación de Empresarios de Corea (KEF) celebrada en Seúl el martes 28, el vice primer ministro de Economía, Choo Kyung Ho, exhortó a evitar una subida extrema de sueldos, considerando las actuales dificultades económicas. En cambio, llamó a optar por un aumento gradual que no lastre la productividad del país.Al encuentro, convocado para hablar de la coyuntura económica y abordar los retos gubernamentales y empresariales de Corea, asistieron 27 líderes empresariales, incluidos Sohn Kyung Sik, presidente de KEF y del grupo CJ, Lee Jae Yong, vicepresidente de Samsung Electrónica, y Jung Sang Bin, vicepresidente de Hyundai Motor.Choo mostró inquietud por una posible ralentización económica en el país, ante la creciente inflación por la guerra en Ucrania y los problemas en la cadena de suministro global. Señaló que la subida desproporcionada de salarios en algunas de las principales empresas para captar talento, no solo agudiza la inflación, sino aumenta la brecha de ingresos, además de promover conflictos sociales y pérdida de competitividad en las empresas nacionales.En ese contexto, solicitó aumentar las inversiones y no los salarios para mejorar la productividad, y evitar la subida de precios reduciendo los costes de producción.