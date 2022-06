The Minjoo advierte de convocatoria unilateral del Parlamento

Photo : YONHAP News

El principal opositor The Minjoo ha advertido que convocará unilateralmente una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional en julio, para normalizar la actividad parlamentaria y atender a las tareas más acuciantes, a menos que el oficialista Poder del Pueblo opte por cooperar y muestre sinceridad en las negociaciones para configurar la cámara de cara a la segunda mitad de la Legislatura.Inicialmente, The Minjoo propuso ceder la gerencia del Comité Legislativo y Judicial de la Asamblea Nacional a Poder del Pueblo, a cambio de su participación en el Comité Especial de Reforma Judicial para debatir la separación de potestades de investigación e imputación de la Fiscalía.Pero el oficialismo rechazó la propuesta negando la participación de The Minjoo en el Comité de Reforma Judicial. Además, señaló que si vuelven a convocar unilateralmente a la Asamblea Nacional, enfrentarán una fuerte resistencia y rechazo del pueblo.Finalmente, afirmó que cooperará en la sesión extraordinaria solo si eligen primero al presidente del Parlamento y al presidente del Comité Legislativo y Judicial, con un legislador oficialista al frente en el segundo caso.