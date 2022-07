The Minjoo retrasa elección unilateral del presidente parlamentario

Photo : YONHAP News

El principal opositor The Minjoo, pospuso el viernes 1 votar para elegir al nuevo presidente de la Asamblea Nacional.The Minjoo convocó el 30 de junio una sesión plenaria y decidió seguir negociando el fin de semana con el oficialismo, Poder del Pueblo. En caso de no llegar a un acuerdo, el 4 de julio convocará el pleno para una votación unilateral.El parlamento surcoreano lleva más de cuatro semanas paralizado por discrepancias sobre la configuración de la cámara, de cara a la segunda mitad de la Legislatura.Park Hong Keun, representante parlamentario de The Minjoo, afirmó que esperará hasta el final a que el Poder del Pueblo haga concesiones.Se interpreta que el partido opositor dio un paso atrás para evitar posibles críticas sociales por "monopolio legislativo", en caso de proceder unilateralmente con la votación del presidente parlamentario.En tanto Song Eon Seog, representante parlamentario adjunto de Poder del Pueblo, calificó de "ilegal" el intento de The Minjoo de configurar la cámara unilateralmente, y subrayó que aunque el partido opositor convoque al pleno el día 4, el nombramiento seguirá siendo ilegal.