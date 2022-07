Oficialismo y oposición negocian configuración de cámara legislativa

Photo : YONHAP News

Los jefes parlamentarios del partido oficialista Poder del Pueblo y del principal opositor The Minjoo están en negociaciones para completar finalmente la configuración de la cámara para la segunda mitad de la presente legislatura.Se trata de la última oportunidad para zanjar la actual paralización de la actividad parlamentaria mediante el consenso, dada la amenaza de The Minjoo -con mayoría en el hemiciclo- que advirtió de la elección del presidente de la Asamblea Nacional durante la tarde del lunes 4, aun sin contar con el consentimiento del oficialismo.Al respecto, el líder parlamentario de The Minjoo, Bak Hong Geun, comentó que pese a la decisión de la oposición de renunciar a la gerencia del Comité Legislativo y Judicial, motivo de polémica y fricciones que obstaculizó la configuración de la cámara, el partido Poder del Pueblo sigue obstinado con salirse con la suya sin tomar compromiso alguno para normalizar el Parlamento.Lo que exige el partido opositor a cambio de renunciar a encabezar el Comité Legislativo y Judicial es que Poder del Pueblo acepte participar en el Comité Especial de Reforma Judicial y retire la solicitud de adjudicación de conflictos jurisdiccionales presentada al Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley para minimizar la facultad investigativa de la Fiscalía. Sin embargo, el oficialismo es reacio a dicha propuesta de The Minjoo.