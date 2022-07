Dimite candidata a ministra de Salud y Bienestar

Photo : YONHAP News

Kim Seung Hee, candidata a ministra de Salud y Bienestar, dimitió el lunes 4 a 39 días de ser nominada al cargo. Declaró que le fue muy duro tolerar acusaciones infundadas sobre su persona, e incluso sobre la vida íntima de sus familiares.Acerca de sus fondos políticos concretamente, aclaró que jamás los usó con fines personales adrede y alegó errores de contabilidad, enfatizando que problemas similares al que le involucra en estos momentos seguirán ocurriendo a menos que existan reglas o criterios más específicos sobre uso y manejo de ese tipo de fondos. Sin embargo, reconoció que no puede estar libre de la responsabilidad de no hacer una gestión más eficiente de sus fondos políticos y de descuidar la supervisión.Al respecto, el presidente Yoon Suk Yeol comentó que respeta su decisión e inmediatamente después procedió a aprobar el nombramiento de la nueva ministra de Educación, Park Soon Ae y del nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto, Kim Seung Kyum.