Pyongyang se prepara para conmemorar la muerte de Kim Il Sung

Photo : YONHAP News

El régimen norcoreano intenta crear cierto ambiente festivo entre su población de cara al 8 de julio, vigésimo octavo aniversario de la muerte de su fundador, Kim Il Sung.El Diario Rodong, boletín oficial del Partido de los Trabajadores, publicó un reportaje el miércoles 6 enfatizando que Kim fue el artífice de las bases para una economía autosuficiente en Corea del Norte, al esquivar la tentación de unirse a COMECON (Consejo de Ayuda Mutua Económica) pese a la presión de la antigua Unión Soviética.Dicho medio explica que si el pueblo norcoreano no hubiera insistido en la autosuficiencia y la independencia, y de haberse dejado vencer por la presión externa, jamás habría logrado superar los retos y el bloqueo económico imperialista.En cuanto a las sanciones internacionales contra Pyongyang, el rotativo afirma que su país no tiene miedo, y cita un comentario de Kim Il Sung de 1994, cuando dijo que Corea del Norte siempre vivió bajo sanciones y no cambiará nada aunque lleguen más.