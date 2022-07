Presidencia niega acusación de conflicto de intereses

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol se enfrenta a un conflicto de interés por contratar a un pariente para la oficina presidencial.Presidencia confirmó que un pariente de Yoon fue contratado por la oficina presidencial, pero no incumple la Ley de Conflicto de Intereses, que restringe la contratación de familiares de funcionarios para evitar casos de favoritismo.El primo segundo materno de Yoon, de apellido Choi, fue contratado por su desempeño en la campaña electoral de Yoon y en base a su experiencia laboral previa, pero Presidencia consideró irrelevante ese dato de cara al reclutamiento, al afirmar que ese parentesco es demasiado lejano desde un punto de vista legal como para generar conflicto de intereses.También hay quejas porque la esposa de un secretario presidencial acompañó a Kim Keon Hee, la primera dama, durante la visita presidencial a España, solo por su vínculo con Kim pese a no desempeñar ningún cargo público. Al respecto, Presidencia no apreció que sea un hecho cuestionable, aunque reconoció que ha generado críticas públicas.The Minjoo, el principal partido opositor, criticó fuertemente a Presidencia por favorecer a contactos personales, y aseguró que investigará en detalle ambos casos en las próximas audiencias parlamentarias.