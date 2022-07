Director del Instituto Laboral de Corea dimite por presión del oficialismo

Photo : KBS News

Ante la continua presión del oficialismo a altos cargos designados por el gobierno de Moon Jae In, el director del Instituto Laboral de Corea, Hwang Deok Soon, expresó el jueves 7 su intención de renunciar tras un año y medio de mandato, un día después de que Hong Jang Pyo, director del Instituto de Desarrollo de Corea (KDI), tomara una decisión similar.En un correo electrónico que envió a sus empleados, Hwang critica al Gobierno de Yoon Suk Yeol y critica el retroceso de las políticas laborales bajo la consigna de las reformas regulatorias. También comentó que, de seguir en el cargo, los logros de la institución podrían ser menospreciados.En tanto, Jeon Hyun Hee, directora de la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles, cuyo mandato culmina en junio del próximo año, afirmó ante la prensa que no pensaba dejar el cargo pese a la presión del oficialismo, y subrayó que trabaja para una entidad independiente que garantiza la estabilidad de sus integrantes.Ante esta cadena de dimisiones por presiones oficialistas, el principal opositor The Minjoo lanzó fuertes críticas contra el oficialismo por presionar a altos cargos públicos para que abandonen su cargo, y valorará presentar una demanda contra el primer ministro Han Duck Soo, por presionar públicamente al responsable de KDI para dejar el cargo.