Tasa de apoyo de Yoon cae por debajo del 40%

Photo : YONHAP News

El apoyo a la gestión de Yoon Suk Yeol cayó por debajo del 40% en apenas dos meses tras asumir la presidencia el pasado 10 de mayo.Así lo refleja un sondeo efectuado por Gallup Korea del 5 al 7 de julio entre 1.000 ciudadanos mayores de edad sobre la gestión de Yoon, donde el mandatario obtuvo un 37% de apoyo, mientras que un 49% reprobó su gestión.Según Gallup, la caída de popularidad del presidente Yoon llega mucho antes que en administraciones previas, pues la ex presidenta Park Geun Hye registró menos del 40% al cumplir 1 año y 10 meses de mandato, mientras que el ex presidente Moon Jae In perdió el suelo del 40% tras 2 años y 5 meses de gobierno.La encuesta presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/-3,1%.