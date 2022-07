Corea enviará al primer ministro al funeral de Shinzo Abe

Photo : YONHAP News

Corea del Sur enviará al primer ministro Han Duck Soo a la ceremonia fúnebre del ex primer ministro japonés Shinzo Abe.Tradicionalmente, cuando fallece un ex primer ministro en Japón, el país lleva a cabo un funeral para familiares y allegados cuatro días después de su muerte, y un mes después, realizan un acto oficial en homenaje del difunto.Para asistir a esa ceremonia funeraria, el Gobierno surcoreano planea enviar a Japón una delegación encabezada por el primer ministro Han Duk Soo.Según informan, la comitiva que acudirá a Tokio en esta ocasión posee mayor rango que en ocasiones anteriores, en las que Seúl decidió enviar al ministro de Exteriores o al embajador de Corea del Sur en Japón, considerando que la visita podría generar un buen clima para facilitar un encuentro de alto nivel que permita normalizar o al menos mejorar los intercambios entre ambos países a todos los niveles.En el año 2006, cuando los islotes Dokdo figuraban como el principal escollo en las relaciones bilaterales entre ambos países, la asistencia del entonces canciller Ban Ki Moon al funeral del exprimer ministro Hashimoto permitió reactivar la comunicación entre ambos países y mejorar las relaciones bilaterales.No obstante, algunos expertos prevén que esta vez el escenario es distinto y más complejo, y por tanto no será tan sencillo impulsar las relaciones bilaterales, pues Japón adopta como principal legado de Shinzo Abe la propuesta de acometer una reforma constitucional, mientras los problemas del pasado histórico persisten entre ambos países.De modo inmediato, el lunes 11 el ministro de Exteriores, Park Jin junto visitó en compañía de Kim Jin Pyo, presidente de la Asamblea Nacional, un altar memorial habilitado en la Embajada de Japón en Seúl, en homenaje al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. En tanto, el presidente Yoon Suk Yeol ha confirmado que pasará por dicho altar durante el martes.Shinzo Abe, exprimer ministro de Japón y uno de los más longevos en el cargo, murió el pasado 8 de julio tras recibir un impacto de bala con una pistola de fabricación casera en la prefectura de Nara, mientras ofrecía un mitín político en apoyo al candidato de su formación para las elecciones a la cámara alta de la Dieta que tuvieron lugar en el país vecino el pasado domingo día 10.