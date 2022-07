Tenista surcoreano gana torneo sub 14 de Wimbledon

Photo : YONHAP News

El surcoreano Cho Se Hyuk se ha convertido en el primer ganador del torneo sub 14 de Wimbledon, creado este año.El joven jugador logró el título el día 10 (hora local) en All England Club en Reino Unido, tras imponerse a su rival estadounidense Carel Aubriel Ngounoue.Actualmente lidera el ranking juvenil de la Federación Asiática de Tenis y en mayo fue seleccionado para jugar el tour europeo sub 14 por un programa de búsqueda de talentos de la Federación Internacional de Tenis.Cho ganó los cinco partidos jugados en el torneo sub 14 de Wimbledon.