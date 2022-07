'Squid Game' logra quince nominaciones a los Premios Emmy

Photo : YONHAP News

'Squid Game', la serie surcoreana de Netflix, figura entre las norminadas al Emmy a Mejor Serie Dramática, siendo la primera producción de habla no inglesa que figura entre los candidatos. Además, cuatro de sus protagonistas están nominados a la mejor actuación, como Lee Jung Jae en la categoría de Mejor Actor de Serie Dramática.Así, en la 74ª edición de los Premios Emmy, considerados como "los Óscar de la televisión estadounidense", 'Squid Game' figura con quince nominaciones, récord nunca antes logrado por una producción no angloparlante.'Squid Game' compite con siete obras por el Emmy a la Mejor Serie Dramática, como 'Succession', que logró 25 nominaciones, Ozark, Better Call Saul, Stranger Things, Euphoria y dos estrenados este año, Severance y Yellowjackets. Mientras, Lee Jung Jae compite con Jason Bateman de 'Ozark', Jeremy Strong de 'Succession', Bob Odenkirk de Better Call Saul y Adam Scott de Severance, entre otros, en la categoría de Mejor Actor de Serie Dramática.También hay entre los nominados otros actores de 'El juego del calamar': Park Hae Soo y Oh Yeong Su a Mejor Actor de Reparto, Jeong Ho Yeon a Mejor Actriz de Reparto e Lee You Mi, incluida en el listado de candidatas a Mejor Actriz Invitada.Por su parte, Hwang Dong Hyuk, realizador de la serie, está nominado a los premios al Mejor Director y Mejor Guión.La septuagésimo cuarta entrega de los Premios Emmy -organizados por ATAS, la Academia de Artes y Ciencias Televisivas de Estados Unidos- tendrá lugar el 12 de septiembre.