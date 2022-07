Exasesor de seguridad rechaza alegato sobre norcoreanos repatriados en 2019

Photo : YONHAP News

La repatriación de dos pescadores norcoreanos en 2019 actualmente enfrenta a oficialismo y oposición.En este contexto, Chung Eui Yong, el entonces asesor presidencial de Seguridad Nacional, rechazó frontalmente la alegación del Ejecutivo y del partido oficialista, y hasta sugirió una interpelación parlamentaria y la asignación de un fiscal independiente para explicar cómo y por qué el actual Gobierno ha revocado las conclusiones sobre un caso que siguió el protocolo establecido.Mediante un escrito, Chung afirmó el domingo 17 que sobre esos dos norcoreanos pesaba la muerte de los dieciséis compañeros que iban a bordo del mismo barco, mientras que las autoridades descartaron una intención real de desertar y quedarse en Corea del Sur.Sostuvo que por el estatus de extranjeros su confesión no era suficiente para incumparlos y el Derecho Internacional no considera como refugiados a criminales graves no políticos, repatriarlos era la única opción.En cuanto a la sospecha de que la repatriación llegó por solicitud de Pyongyang, Chung negó los hechos, pero confirmó que antes de proceder Seúl contactó con el Norte para verificar si estaba dispuesto a aceptar a unos delincuentes.Enfatizó que, si el caso genera tantas dudas, bastará con revelar el contenido de las investigaciones e interrogatorios de entonces, pero insistió en que tal medida deberá ir acompañada de una interpelación parlamentaria y de una investigación independiente de la Fiscalía, para averiguar por qué el actual Ejecutivo ha revocado las conclusiones de 2019.Tras publicar el comunicado, Presidencia acusó al exasesor de seguridad nacional de entrar en contradicción, y consideró absurdo decir que los pescadores norcoreanos no tenían intención de desertar ignorando la declaración que escribieron a mano. Así, urgió a la oposición y a los exaltos cargos implicados a colaborar con la investigación actual en vez de provocar contiendas políticas.