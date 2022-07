EEUU evita pronunciarse sobre repatriación de pescadores norcoreanos

Photo : YONHAP News

El Departamento de Estado estadounidense expresó el lunes 18 su preocupación por los derechos humanos norcoreanos, en alusión al caso de los pescadores repatriados al Norte por el Gobierno surcoreano en 2019, aunque no ofreció una respuesta directa al respecto.Al ser preguntado sobre la posible repercusión del caso en derechos humanos norcoreanos en sesión informativa regular, Ned Price, portavoz de la cartera, expresó que la preocupación de Washington por Corea del Norte no se limita a las armas de destrucción masiva.Comentó que a Estados Unidos le inquieta la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, tema sobre el que mantiene un constante debate con sus aliados. No obstante, aclaró que la expulsión de particulares de un territorio compete únicamente a cada gobierno, sin pronunciarse sobre la repatriación de dos norcoreanos en 2019.