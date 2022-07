Gobierno revisa principios tradicionales de regulación financiera

Photo : YONHAP News

La Comisión de Servicios Financieros convocó el martes 19 la primera reunión sobre innovación de normas financieras, donde definió varias tareas para adaptar el marco regulatorio a las exigencias actuales.Una de esas tareas es revisar de cero los principios tradicionales de la normativa financiera en Corea del Sur, entre los que figura una estricta separación entre la banca y la industria.El objetivo es renovar el sistema normativo convencional, que por ejemplo prohíbe a los bancos poseer capital industrial, para que las normas no obstaculicen el desarrollo y la conversión digital de entidades financieras, en un entorno cambiante que desdibuja los límites sectoriales. La ley en vigor fija en un máximo de 15% la inversión de la banca en empresas no financieras, pero el sector reclama ampliar ese porcentaje.Asimismo, y de cara a actualizar el sistema financiero, promoverán la convergencia intersectorial de servicios mediante un uso más ágil y eficiente de datos no financieros.