Photo : KBS News

El jefe parlamentario del principal opositor The Minjoo, Bak Hong Geun, ha aludido a la contratación no revalidada de personal por parte del presidente y la primera dama, y lanzó una crítica directa contra Presidencia por "privatizar el poder".Durante un discurso en la Asamblea Nacional emitido el miércoles 20, Bak recordó que las encuestas hablan por sí solas, pues muestran que el mandatario sufre en estos momentos de una fuerte pérdida de apoyo. Agregó que los datos permiten estimar que un tercio de las personas que votaron por el presidente Yoon Suk Yeol han retirado su apoyo, mientras otros afirman que el respaldo pronto será menor del 30%.En particular, alzó la voz para calificar de imprudente y arbitrario el nombramiento de colaboradores próximos y conocidos por parte de Yoon para puestos relevantes en la Oficina Presidencial y el Gobierno, hechos que calificó de "privatizar el poder", enfatizando que el presidente deberá pagar por ello en algún momento, máxime si a esos nombramientos se suman las contrataciones de personal en las que intervino su esposa, la primera dama Kim Keon Hee.