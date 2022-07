Líder oficialista promete nuevas medidas para mejorar vida del pueblo

Photo : YONHAP News

Kwong Seong Dong, líder parlamentario y representante interino de Poder del Pueblo, lamentó los recientes conflictos internos del partido y el retraso en normalizar la actividad parlamentaria, y se comprometió a empezar de cero para servir al pueblo y superar la crisis que atraviesa el país.Así lo expresó durante un discurso en la Asamblea Nacional el jueves 21, donde dijo sentir gran responsabilidad por lo ocurrido.Pese a todo, culpó de las actuales dificultades económicas al Ejecutivo de Moon Jae In, afirmando que en sus cinco años de mandato antepuso sus intereses políticos a los del país y del pueblo.Prometió que el nuevo Gobierno no caerá en los mismos errores y adoptará nuevas líneas políticas para mejorar la vida del pueblo.Aseguró que no habrá más "distancia social" como la que impuso el gobierno anterior, destacó la necesidad de revisar el horario laboral de 52 horas semanales, y aludió a crear un organismo de debate para reformar el sistema de pensiones.