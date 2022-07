Continúa la tensión entre oficialismo y oposición

Photo : KBS News

Ante las duras críticas de Park Hong Geun, líder parlamentario del principal partido opositor The Minjoo, el mandatario Yoon Suk Yeol afirmó el día 21 que un presidente no necesita responder a cada comentario de un político opositor.En espuesta, Park cuestionó que lo catalogara como "un político cualquiera", al ser el representante de la principal formación opositora ante el parlamento, enfatizando que no debería hacer esas declaraciones si respeta la Asamblea Nacional y desea una buena coordinación entre partidos.En tanto, el oficialista Poder del Pueblo acusó a Park de pretender distorsionar el mensaje del presidente y cuestionar cada una de sus palabras.Previamente, Park arremetió contra Yoon por "privatizar el poder" y por varios nombramientos de personal controvertidos, y se remontó al tráfico de influencias de la administración de Park Geun Hye, advirtidendo a Yoon a prestar atención a las acusaciones vinculadas con su esposa, Kim Keon Hee.Ante esta "guerra de nervios" entre oficialismo y oposición, ambos fracasaron el jueves 21 en intentar normaliza la actividad de la Asamblea Nacional, que lleva más de 50 días bloqueada por desacuerdo al conformar los comités permanentes.