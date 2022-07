Gobierno presenta un plan de reforma tributaria

Photo : YONHAP News

El Gobierno presentó el jueves 21 una reforma tributaria que busca rebajar la carga impositiva de los ciudadanos y promover la inversión empresarial.En primer lugar, revisarán los tramos impositivos para elevar el nivel de rentas mínimas sujetas a impuestos. A partir del próximo año, los dos tramos inferiores aumentarán 2 y 4 millones de wones, respectivamente. El primer tramo, con una tasa impositiva de 6%, abarcará hasta 14 millones de wones y no hasta 12 como ahora, mientrsa que el segundo tramo, que tributa al 15%, abarcará rentas de 14 a 50 millones de wones, y no entre 12 y 46 millones de wones, como hasta la fecha.Con esta medida esperan rebajar el impuesto sobre la renta hasta 540 mil wones por persona en 2023.Las deducciones en gastos de almuerzo para los trabajadores pasarán de 100 mil a 200 mil wones por mes, para mitigar la carestía de los alimentos.También revisarán el impuesto sobre bienes raíces, y los inmuebles tributarán por su valor y no por cantidad, medida que supondrá una rebaja impositiva para propietarios de múltiples viviendas. Actualmente, los propietarios de una vivienda tributan al 3%, y aquellos con varias al 6%, pero desde 2023 habrá un tipo único de hasta un 2,7%, en función del valor del inmueble.En tanto, el impuesto de sociedades reducirá el máximo del 25% al 22% por primera vez en cinco años, mientras que los tramos impositivos se reunificarán hasta dos o tres, eliminando el tramo superior del 25%. Así, las grandes empresas estarán sujetas a tramos del 20% y del 22%, y las pymes a tres: 10%, 20% y 22%.Si la Asamblea Nacional da luz verde a la reforma, durante los próximos cinco años se recaudarán unos 60 billones de wones menos en impuestos.