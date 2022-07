Víctima de esclavitud sexual considera nulo acuerdo de 2015 entre Seúl y Tokio

Photo : YONHAP News

Lee Yong Soo, una de las víctimas de la esclavitud sexual impuesta por Japón durante la Segunda Guerra Mundial, emitió el jueves 21 un comunicado al presidente Yoon Suk Yeol, pues su Ejecutivo dijo respetas el acuerdo firmado en 2015 entre Seúl y Tokio.Lee calificó como nulo el pacto alcanzado en 2015 sin consultar a las víctimas es nulo, y aseguró que no aceptará propuesta alguna basada en dicho pacto.Criticó que el Gobierno siga exigiendo a las víctimas aceptar un acuerdo tan engañoso, enfatizando que no resolvió nada, y urgiendo a no vincular el problema de la esclavitud sexual con otras cuestiones, sino abordarlas por separado.Durante un encuentro con la prensa, un funcionario de Exteriores se comprometió a esforzarse por comunicarse con las víctimas y escuchar su opinión, pero al ser preguntado si el ministro o viceministro de la cartera pensaba reunirse en persona con las víctimas, evitó pronunciarse.Park Jin, ministro de Exteriores, se reunió el día 19 en Tokio con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, a quien dijo que Seúl respeta el pacto de 2015 entre ambas naciones, con el anhelo de resolver los problemas históricos bilaterales en base al espíritu de ese acuerdo.