Presidente Yoon Suk Yeol mantiene 32% de apoyo

Photo : YONHAP News

Tras caer por quinta semana consecutiva, la tasa de apoyo al presidente Yoon Suk Yeol se mantuvo en el 32% en el último sondeo de Gallup Korea, realizado del 19 al 21 de julio entre 1.000 ciudadanos mayores de dieciocho años.Un 32% de los consultados se mostró a favor de la gestión de Yoon, frente a un 60% en contra. Hace seis semanas, Yoon tenía un respaldo del 53%, pero comenzó a perder apoyos hasta llegar a un 32% la semana pasada, nivel que mantuvo en la última encuesta. En consonancia, los críticos con su gestión aumentaron de un 33% hace seis semanas al 60% actual.Según Gallup, la pérdida de popularidad de Yoon llegó mucho antes que en administraciones previas, pues la ex presidenta Park Geun Hye superó el 60% en contra al cumplir 3 años de mandato, tasa que el ex presidente Moon Jae In tras cuatro años de gobierno.La encuesta presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/-3,1%.