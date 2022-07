Seúl niega presiones de EEUU para sumarse a alianza de chips

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Exteriores expresó el lunes 25 que no tenia mucho que decir sobre Chip 4, la alianza de semiconductores que promueve Estados Unidos, ni sobre la posible adhesión de Corea del Sur.Sobre algunas noticias indicando que Washington presiona a Seúl para unirse a dicha alianza, una fuente de la cancillería explicó que el Gobierno surcoreano no ha recibido ninguna propuesta de adhesión. Aclaró que la iniciativa de esa alianza no ha sido concretada por Estados Unidos y que ninguno de los nombres mencionados, como Chip 4 o Fab 4, es oficial.También enfatizó que Corea del Sur defiende un sistema económico abierto, y por tanto sería complejo unirse a un grupo o mecanismo exclusivista, y concluyó que para valorar una opción así, debería fomentar la inversión y ayudar a las empresas surcoreanas a adentrarse en mercados extranjeros.