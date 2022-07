Photo : YONHAP News

China ha urgido a Corea del Sur a cumplir con su compromiso alcanzado con China respecto al despliegue del sistema antimisiles estadounidenses THAAD.El miércoles 27, el periódico estatal chino The Global Times publicó un artículo titulado "China insta a Corea del Sur a cumplir su compromiso sobre el THAAD pese al cambio de gobierno", en donde llama a Seúl a no proceder con un despliegue adicional del THAAD en el territorio surcoreano, a no participar en la red de defensa antimisiles de EE. UU. y a no formar una alianza militar trilateral con Washington y Tokio, tal como lo había declarado el expresidente Moon Jae In.En dicho artículo, Yang Xiyu, investigador principal del Instituto de Estudios Internacionales de China, señaló que la promesa de los "Tres No" es un fruto importante logrado por ambos países en el mandato de Moon, y que su incumplimiento dañaría severamente los lazos bilaterales y la credibilidad de la administración de Yoon Suk Yeol.El llamado de China llega después de que el ministro del Exterior surcoreano, Park Jin, dijera el lunes que el Gobierno surcoreano nunca había prometido a China la política de los "Tres No", sino que se trataba de una simple manifestación de su postura.