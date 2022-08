Blinken alega que Pyongyang prosigue con preparativos para ensayo nuclear

Photo : YONHAP News

El secretario de Estado estadounidense, Tony Blinken, ha criticado que Corea del Norte sigue con sus provocaciones, sin desistir en los preparativos para un nuevo ensayo nuclear.Blinken emitió el lunes 1 de agosto (hora local) un discurso durante la reunión evaluativa del Tratado de No Proliferación Nuclear, organizada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El secretario hizo tal crítica, enfatizando que el régimen de Kim Jong Un insiste en ampliar su programa ilegal de desarrollo nuclear y aumentar la tensión en la región. Agregó que incluso mientras Estados Unidos y otras naciones están reunidos para hablar de no proliferación de armas, Corea del Norte continúa con los preparativos para realizar un nuevo ensayo nuclear.Por lo pronto, las autoridades de inteligencia surcoreanas y estadounidenses estiman que Pyongyang, tras realizar varias pruebas balísticas -hasta con misiles intercontinentales-, ya tiene todo listo para efectuar un nuevo ensayo nuclear. Y en estos momentos, tantea cuándo podría ser el momento más oportuno para su realización, mientras en el planeta hay en marcha acontecimientos de impacto global, como la invasión rusa a Ucrania y la pandemia del COVID-19.Blinken mencionó el caso de Corea del Norte para recalcar que comportamientos como el que muestra este país son un serio reto al sistema de no proliferación nuclear. Afirmó que el tratado de no proliferación ha contribuido en gran medida a hacer de este un mundo más seguro, sin embargo, también es cierto que la tensión y los riesgos aumentan cada vez más.