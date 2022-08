En la reunión evaluativa del Tratado de No Proliferación Nuclear, inaugurada en Nueva York el lunes 1 de agosto, Corea del Sur se refirió a Corea del Norte como el único estado del mundo que abusa del sistema vigente para con descaro seguir desarrollando abiertamente sus armas nucleares.Ham Sang Wook, coordinador de relaciones multilaterales del Ministerio del Exterior, realizó este comentario en representación de Seúl y señaló a Pyongyang como el reto más grande al actual sistema internacional contra la proliferación de armas. Recordó en este contexto, los reiterados lanzamientos de misiles que Corea del Norte efectuó a lo largo de 2022, así como los preparativos que parecen finalizaron en ese país para un nuevo ensayo nuclear.El delegado surcoreano subrayó, que las medidas de la comunidad internacional contra la ambición nuclear norcoreana no solo serán un mensaje de advertencia hacia ese país, sino una acción que pondrá a prueba si el sistema de no proliferación es lo suficientemente efectivo y si podrá mantenerse en el futuro.Ham llamó así a Corea del Norte a detener las provocaciones, a respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a acatar el Tratado de No Proliferación y a desnuclearizarse de una manera completa, verificable e irreversible, dejando claro que las oportunidades de diálogo siguen abiertas.