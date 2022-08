EEUU, Reino Unido y Francia llaman a Corea del Norte a desnuclearizarse

Photo : YONHAP News

La reunión evaluativa del Tratado de No Proliferación Nuclear, aplazada durante dos años por la pandemia del COVID-19, comenzó el lunes 1 de agosto en Nueva York y continuará hasta el día 26. La reunión se centrará en definir las obligaciones de desarme de los cinco estados nucleares -es decir Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia- así como en evaluar el cumplimiento por parte de otras naciones de las medidas de prohibición sobre desarrollo y posesión de armas nucleares.En la primera jornada de sesiones, los principales temas de debate fueron Corea del Norte, Irán y la amenaza nuclear rusa contra Ucrania.En particular, sobre Corea del Norte, que abandonó unilateralmente el Tratado de No Proliferación en 2003, los delegados de Estados Unidos, Reino Unido, Francia e Irlanda del Norte manifestaron que el programa de desarrollo nuclear y balístico ese país desafía la seguridad mundial. Se comprometieron, por tanto, a hacer mayores esfuerzos por lograr que Corea del Norte desmantele sus armas nucleares de una manera completa, verificable e irreversible.Paralelamente a la reunión, el presidente estadounidense Joe Biden emitió una declaración, enfatizando la importancia del desarme nuclear. Además, exhortó a Rusia a detener la guerra y a aceptar negociar el control de misiles nucleares, mientras que también instó a China a participar en dicha negociación.Sin embargo, sobre la reunión evaluativa existen desde ya previsiones no tan optimistas de que podría finalizar sin conclusiones consensuadas, tal y como ocurrió en la edición anterior de 2015, dada la fuerte rivalidad entre Estados Unidos y China o entre Estados Unidos y Rusia.