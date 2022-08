Banco central vaticina 6% de inflación para meses venideros

Photo : YONHAP News

El Banco de Corea analizó el martes 2 de agosto la reciente evolución de los precios en el país y la inflación, que en julio superó el 6% por segundo mes consecutivo.Al respecto, el vicegobernador del banco central, Lee Hwan Seok, comentó que la subida del 6,3% que registraron los precios al consumidor en julio no se desvía de los pronósticos del mercado, de ahí que no toma por sorpresa a las autoridades de gestión económica. No obstante, vaticinó que la inflación también se mantendrá en niveles superiores al 6% en los meses venideros ante el elevado precio del petróleo y la presión inflacionaria que aumenta sobre todo en la parte de la demanda.Diagnosticó, además, que existen varios factores de riesgo latentes que podrían acelerar la subida de precios, como la aún irresoluta guerra en Ucrania, el encarecimiento del crudo y de otras materias primas, y condiciones estacionales tales como tifones u olas de calor.