Subsecretaria de Estado de EEUU se muestra dispuesta a dialogar con Pyongyang

Photo : YONHAP News

Bonnie Jenkins, subsecretaria de Estado estadounidense para control de armas y seguridad internacional, declaró el miércoles 3 (hora local) durante la reunión evaluativa del Tratado de No Proliferación Nuclear en Nueva York, que Washington usa sus recursos de disuasión para la defensa de Corea del Sur.La diplomática lo comentó así ante la prensa internacional, que señalaba el posible debilitamiento de la fuerza de disuasión estadounidense en la península coreana. Enfatizó que no hay por qué inquietarse, ya que Estados Unidos se esmera en mantener un óptimo sistema disuasivo y la política no ha variado en años.En cuanto a la desnuclearización de Corea del Norte, Jenkins aclaró que la administración de Washington está abierta al diálogo con Pyongyang y dispuesta a tratar el tema con el régimen de Kim Jong Un en cualquier momento y lugar. Añadió que, si ese país no desea volver al Tratado de No Proliferación, al menos debería aceptar dialogar, enfatizando que no por eso Estados Unidos renunciará a lograr el objetivo de desnuclearización, si bien la situación en efecto es desafiante.