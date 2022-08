Canciller dialoga con su homólogo ruso y embajador norcoreano en Camboya

Photo : YONHAP News

El ministro del Exterior surcoreano, Park Jin, actualmente de visita en Camboya, se reunió con el embajador norcoreano en Indonesia y ante la ASEAN, An Kwang Il, en una cena de bienvenida celebrada el jueves 4 de cara al Foro Regional de la ASEAN (ARF, por sus siglas en inglés).Según informó la cancillería, el ministro surcoreano se acercó primero al embajador norcoreano y le saludó diciendo haber escuchado hablar mucho de su persona como un experto muy racional en la ASEAN. Asimismo, Park felicitó la investidura de la nueva ministra de Relaciones Exteriores de Pyongyang, Choe Son Hui, quien asumió el cargo en junio pasado.Por su parte, An también extendió sus palabras de saludo al ministro surcoreano, y al culminar la cena, volvieron a reunirse brevemente para despedirse.En tanto, en la mañana del viernes 5 el canciller surcoreano participó en la reunión de ministros del Exterior de la Cumbre de Asia del Este (EAS, por sus siglas en inglés. En donde transmitió su preocupación por los preparativos de la 7º prueba nuclear de Corea del Norte, a su homólogo ruso Serguéi Lavrov, que se sentó a su lado en dicha conferencia.Al respecto, el ministro ruso respondió diciendo "ojo por ojo", insinuando que Corea del Norte no es el único culpable de la escalada de tensión en la península coreana, sino también lo son Estados Unidos y Corea del Sur.Afirmó que Rusia está vigilando de cerca las actividades norcoreanas mediante sus satélites, al tiempo de asegurar que ya envió mensajes hacia Pyongyang en un intento por rebajar la tensión.Posteriormente, en la tarde del viernes 5 se ha inaugurado el Foro Regional de la ASEAN, que reúne a altos diplomáticos de 27 países, incluidas las naciones del Sudeste Asiático, Corea del Sur, China, Japón, Estados Unidos y Corea del Norte, para conversar sobre la seguridad regional del Indo-Pacífico.La AFR es la única conferencia de seguridad multilateral en la que Pyongyang participa de forma regular. Para la presente edición, se prevé un choque de posturas entre los países en torno a cuestiones como la desnuclearización de Corea del Norte, la invasión rusa de Ucrania y el conflicto territorial sobre el Mar de la China Meridional.