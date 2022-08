Recentan Evushield a inmunodeprimidos

Photo : YONHAP News

Mientras los epidemiólogos y las autoridades sanitarias vaticinan que el repunte de contagios continuará en Corea del Sur y el volumen de casos llegará esta semana a 150.000 diarios, el Gobierno anunció que empezará a recetar Evushield desde el lunes 8.El medicamento es un tratamiento de anticuerpos monoclonales y será prescrito a personas que sufren de inmunodepresión severa, en quienes no surten efecto las vacunas existentes contra el COVID-19 o aquellos que no pueden simplemente vacunarse por su condición. Para recibir inyecciones de Evushield, el paciente no deberá presentar contagios al menos durante los siete días previos.Con un periodo de duración de unos seis meses, los efectos de Evushield fueron comprobados en personas contagiadas de las sub variantes BA.4 y BA.5 de ómicron. En Corea del Sur, serán distribuidas durante este año un total de 20.000 dosis de dicho medicamento.