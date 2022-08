Photo : YONHAP News

Corea del Sur participará en las reuniones preliminares del "Chip 4", el mecanismo consultivo sobre suministro de semiconductores cuya creación impulsa en estos momentos Estados Unidos.Un alto cargo de la Oficina Presidencial declaró el domingo 7 durante una entrevista con Yonhap News, que así se lo notificó a Washington el Ministerio de Asuntos Exteriores, anticipando que pronto comenzarán las negociaciones con Estados Unidos sobre el grado de participación de Corea del Sur y los temas concretos de debate. Sin embargo, aclaró que aún no están definidos ni la fecha ni el lugar de dichas reuniones preliminares, además de que la decisión final de Gobierno surcoreano de participar o no en ellas está sujeto al resultado de las negociaciones previas.Por lo pronto, Seúl se muestra en sumo cauteloso respecto al "Chip 4" dada la reacción negativa de China, que lo considera parte de la campaña liderada por Estados Unidos por contrarrestar su influencia económica. Usa de ahí la expresión "mecanismo de diálogo sobre chips" en lugar de la palabra "alianza", que puede tener connotaciones exclusivistas.Se prevé que, en este contexto, el Gobierno surcoreano presentará en las negociaciones previas y en las reuniones preliminares del "Chip 4" la opinión de que la cooperación en la red de suministros no debe excluir a ningún país en particular.