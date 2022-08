Lee Jae Myung lidera elecciones internas a jefe de The Minjoo

Photo : YONHAP News

En las elecciones internas a jefe de The Minjoo, el exgobernador de Gyeonggi y excandidato presidencial de ese partido, Lee Jae Myung, ha emergido como el postulante con más posibilidad de llegar a la presidencia de su formación. Específicamente, obtuvo un 74,15% de apoyo entre afiliados con derecho a voto, seguido de Park Yong Jin y Kang Hoon Sik que lograron respectivamente un 20,88% y un 4,98%.Estas primeras votaciones serán reflejadas en un 40% en el resultado final, sin embargo, son un importante barómetro de cómo avanzará la carrera hacia la gerencia de The Minjoo. El líder de este partido será elegido en base al apoyo de los afiliados con derecho a voto, a la elección tanto de representaciones regionales como de afiliados ordinarios, y a sondeos de opinión pública.En las votaciones para designar a los miembros del Consejo Supremo de The Minjoo, quienes están en la delantera son Jung Chung Rae y Ko Min Jung.