Canciller recalca necesidad de reactivar diálogo intercoreano

Photo : YONHAP News

El ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, intercambió saludos y mantuvo una breve conversación con el embajador de Corea del Norte ante la ASEAN, An Kwang Il, al coincidir ambos en Camboya.Concretamente, ambos se encontraron la noche del 4 de agosto en el Centro de Convenciones CICC en la ciudad de Phnom Penh, sede de una serie de reuniones organizadas por la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, o ASEAN.Allí, el canciller surcoreano recalcó ante el diplomático norcoreano la necesidad de reactivar el diálogo entre Seúl y Pyongyang sin poner condición alguna, al tiempo de expresar su deseo de lograr la desnuclearización para la paz de la península coreana.Según fuentes que estuvieron presentes en el lugar, el embajador de Corea del Norte, por su parte, no hizo mayores comentarios, pues solo dijo que antes deberá crearse el ambiente apropiado. Agregaron que después de ese breve encuentro, Park y An mas bien discreparon sobre muchos de los asuntos debatidos en el Foro Regional de ASEAN, celebrado el viernes 5, donde el ministro surcoreano condenó las provocaciones norcoreanas.