Asesores parlamentarios consideran ilegal el Buró Policial

Photo : YONHAP News

El Servicio de Investigación de la Asamblea Nacional recibió de su grupo de asesores externos un informe, señalando que es ilegal la creación del Buró Policial dentro del Ministerio del Interior.Según la opinión que presentaron, el ministro del Interior no posee facultad de mando directo sobre la Policía Nacional porque sus labores no incluyen el control y mantenimiento del orden público, de ahí que entre él y el jefe policial no puede existir una relación ordinaria de supervisor y supervisado.Los asesores parlamentarios también consideran que la reciente instalación del Buró Policial dentro del Ministerio del Interior va contra las leyes vigentes, al omitirse los procedimientos de evaluación y aprobación del órgano directamente competente: el Comité Policial Nacional.