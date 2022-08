Photo : YONHAP News

China ha instado a Corea del Sur a considerar y respetar sus preocupaciones en cuanto a la seguridad y a gestionar de forma adecuada los asuntos pendientes al sistema estadounidense antimisiles THAAD.El miércoles 10, la cancillería china publicó en su página web un documento sobre las discusiones respecto al THAAD que se dieron en la reciente reunión de cancilleres de Seúl y Beijing, en el que afirma que ambos ministros sostuvieron un diálogo profundo sobre el tema y coincidieron en la necesidad de respetar las preocupaciones de seguridad de cada país y adoptar las medidas adecuadas, para que el asunto del THAAD no trabe las relaciones bilaterales entre Seúl y Beijing.Si bien el documento señala que ambos ministros coincidieron en esa opinión, es más probable que haya sido una petición expresada por el canciller chino a su homólogo surcoreano, ya que, en el comunicado emitido por el ministerio del Exterior surcoreano, solo se dice que ambos ministros expresaron claramente sus posturas respecto al THAAD y coincidieron en que el asunto no debería lastrar las relaciones bilaterales. No obstante, en ningún momento alude a que los ministros acordaron considerar y respetar las preocupaciones de seguridad de cada país y adoptar "medidas adecuadas" respecto al tema.Beijing ha venido instando a Seúl a no proceder con un despliegue adicional del THAAD en el territorio surcoreano, a no participar en la red de defensa antimisiles de Estados Unidos y a no formar una alianza militar trilateral con Washington y Tokio.