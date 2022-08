Photo : YONHAP News

El Ministerio de Asuntos Exteriores considera que insistir en comentar sobre el sistema antimisiles estadounidense THAAD instalado en Corea del Sur puede obstaculizar las relaciones entre Seúl y Beijing.En un mensaje emitido a la prensa el miércoles 10, la cancillería refutó la alegación de China de que Corea del Sur prometió oficialmente que no aumentar el THAAD, al tiempo de limitar su operativa, además de no participar ni en el sistema global de defensa de misiles de Estados Unidos ni en la alianza militar trilateral con ese país norteamericano y Japón. Afirmó que las administraciones actual y anteriores de Seúl, si bien aludieron a ello, jamás hicieron una promesa o firmaron un acuerdo al respecto.El ministerio aclaró que así lo transmitió también a la parte china en la reciente reunión de cancilleres, al expresar que en su opinión polemizar el asunto del THAAD en nada favorece a las relaciones bilaterales. Añadió que en la reunión de ministros del Exterior, ambas partes coincidieron en que dicho tema no debe representar un obstáculo para las relaciones entre Corea del Sur y China, aun confirmando la distancia que existe entre sus posturas.Finalmente, enfatizó que Seúl es firme en que el THAAD es un medio de autodefensa para proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos surcoreano, y no puede ser objeto de negociación porque está conectado con la soberanía nacional.