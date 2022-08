Photo : YONHAP News

La Casa Presidencial de Corea del Sur ha declarado que el THAAD es una herramienta de autodefensa nacional, en una sesión informativa el jueves 11, al ser preguntado sobre las alegaciones de China sugiriendo que Seúl prometió oficialmente limitar la operación del sistema antimisiles estadounidense THAAD en su territorio. Además de no participar ni en el sistema global de defensa de misiles de Estados Unidos, ni en la alianza militar trilateral con ese país norteamericano y Japón.En particular, Presidencia explicó que el Ministerio del Exterior ya había emitido una postura oficial al respecto, y lo único que pueden asegurar de momento es que el THAAD es una herramienta de autodefensa que protege la seguridad y la vida del pueblo surcoreano frente a las amenazas balísticas y nucleares de Corea del Norte. Además de ser una cuestión de soberanía.Previamente, la Cancillería de Seúl emitió el miércoles un mensaje a la prensa, refutando que el Gobierno de Moon Jae In haya hecho esas promesas como insiste China, y declaró que esa insistencia de Beijing sobre el sistema antimisiles estadounidense THAAD instalado en Corea del Sur puede obstaculizar las relaciones entre Seúl y China.Semejante fue la opinión expresada por el Ministerio de Defensa, que el jueves 11 enfatizó que el sistema THAAD es un recurso de autodefensa nacional que tiene el objetivo proteger a los ciudadanos surcoreanos de las amenazas norcoreanas y, por ende, no es apropiado que un país tercero diga qué debe hacer Corea con respecto al sistema antimisiles.