Anunciarán la lista de candidatos a indulto especial por el Día de la Liberación

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol presidirá el viernes 12 una reunión de gabinete para confirmar la lista final de candidatos a recibir un indulto especial con motivo del Día de la Liberación, el 15 de agosto.Durante la reunión que se celebrará en la oficina presidencial en Yongsan, se discutirá el borrador propuesto por el comité de amnistía del Ministerio de Justicia y posteriormente, se anunciará al público el listado final.Según informan, el Gobierno planea descartar a los políticos de la lista, por lo que es probable que el ex presidente Lee Myung Bak y el ex gobernador de Gyeongsang del Sur, Kim Kyoung Soo, -citados a menudo como posibles candidatos a recibir un indulto especial- queden excluidos.En particular, el presidente Yoon ha insinuado repetidamente la posibilidad de otorgar un indulto especial a Lee, pero se espera que descartará esa opción considerando que su tasa de apoyo popular cayó considerablemente hasta rondar el 20%, y hay una fuerte opinión pública en contra de indultar al ex jefe de Estado.En tanto, hay expectativas de que el vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, y el presidente del Grupo Lotte, Shin Dong Bin, sean incluidos en la lista, ya que hay una opinión generalizada en la oficina presidencial de que los empresarios deberían ser indultados para poder reactivar la economía.Pese a todo, dado que otorgar el indulto especial es una potestad exclusiva del presidente, no se descarta la posibilidad de que Yoon anuncie "candidatos de sorpresa".