Se anuncian los primeros indultos del Gobierno de Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

La Administración de Yoon Suk Yeol ha anunciado la lista de las 1.693 personas que recibirán el indulto especial por el Día de la Emancipación Nacional, el 15 de agosto.La lista incluye a varios líderes empresarios, como el vicepresidente de Samsung Electrónica, Lee Jae Yong, el presidente del Grupo Lotte, Shin Dong Bin, el presidente de Dongkuk Steel Mill Co., Jang Se Ju, y el ex presidente del Grupo STX, Kang Duck Soo, reflejando la voluntad de Yoon de superar la actual crisis económica.Los indultos también serán concedidos a 32 personas que cometieron delitos por dificultad económica, mientras que un total de 649 reclusos ejemplares serán puestos en libertad condicional. También se cancelarán las faltas de 593.509 personas con sanciones administrativas, tales como suspensiones o anulaciones de licencia de conducir.No obstante, han quedado fuera de la lista el ex presidente Lee Myung Bak y el ex gobernador de Gyeongsang del Sur, Kim Kyoung Soo, -citados a menudo como posibles candidatos a recibir un indulto especial-, ante la decisión del Gobierno de minimizar el indulto a las personalidades del círculo político.Al respecto, el presidente Yoon Suk Yeol expresó su deseo de que los indultos especiales sirvan para unir al pueblo coreano y superar juntos la actual crisis económica.