Subsecretaria de Energía de EEUU aborda en Seúl la seguridad nuclear

Jill Hruby, subsecretaria de Energía y directora de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear de Estados Unidos, finalizó su viaje por Asia del Este, en el que su último paradero fue Corea del Sur.



En Seúl, Hruby conversó con altos cargos del Gobierno surcoreano sobre defensa nacional, no proliferación y seguridad nuclear, así como con científicos y responsables de políticas energéticas, aprovechando las visitas que realizó a varias entidades de investigación científica de este país.



Aludió, en particular, a la declaración conjunta de los líderes de Corea del Sur y Estados Unidos, emitida en mayo, en la que los presidentes Yoon Suk Yeol y Joe Biden reafirmaron su voluntad de reforzar la cooperación bilateral en energía atómica. Destacó así que Seúl y Washington mantienen una estrecha colaboración en materia de no proliferación y seguridad nuclear.