Ban Ki Moon llama a no olvidar a las víctimas de la masacre de Bucha

Photo : YONHAP News

El ex secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, visitó el martes 16 Bucha, en Kiev, Ucrania, para entender las atrocidades cometidas por las fuerzas rusas.Durante su recorrido por la ciudad, Ban calificó la masacre de Bucha como un "crimen de lesa humanidad", subrayando que los agresores deberán rendir cuentas por los hechos. Asimismo, dijo que “todas las personas que murieron allí sin ningún motivo deben ser honradas y recordadas plenamente en la historia de la humanidad”.Ban viajó a Ucrania junto con el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como miembros de The Elders, una organización fundada por el expresidente sudafricano Nelson Mandela que reúne a figuras públicas destacadas por haber contribuido a la paz y los derechos humanos.Por su parte, Santos aseguró que la humanidad no puede ignorar el esperpento moral que significa la guerra de Rusia contra Ucrania, y llamó a la comunidad internacional a hacer todo lo posible para ayudar al pueblo ucraniano a vivir en paz, con dignidad y en libertad.La masacre de Bucha fue un asesinato masivo de cientos de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha por parte de las Fuerzas Armadas Rusas, que mantuvieron control de la ciudad entre el 27 de febrero y el 31 de marzo de este año. Según diversas fuentes, durante la ocupación rusa del suburbio de Kiev, fueron asesinados al menos 458 civiles.