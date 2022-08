Yoon cumple cien días de mandato

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol cumplió el 17 de agosto cien días de mandato y ofreció una rueda de prensa, en la que declaró que asume con humildad la opinión popular, reflejada en el debilitado apoyo a su gestión. Pero evitó comentar sobre asuntos susceptibles que le comprometen, como el conflicto con el exlíder de su partido, Lee Jun Seok.El mandatario abrió la rueda de prensa afirmando que la prioridad número uno de su administración es el pueblo, de ahí que hará todo lo posible para cumplir con sus expectativas y aceptará no solo las palabras de aliento que le envían los ciudadanos, sino también las reprobaciones y las críticas.En cuanto a la pérdida de apoyo que sufre en estos momentos, con una tasa de respaldo inferior al 30% a menos de medio año en la Presidencia, declaró que tratará de prestar una mayor atención a los intereses, las exigencias y las necesidades de la población, aunque no especificó cómo, ni planteó medidas concretas.Tampoco hizo mayores comentarios sobre la reciente alocución de exjefe del oficialista Poder del Pueblo, Lee Jun Seok. Es más, se mantuvo al margen al expresar que no piensa dar opinión alguna acerca de las críticas que Lee lanzó contra su persona y las personas que le rodean.Aparte de lo anterior, Yoon se refirió a Corea del Norte y adelantó que estaría dispuesto a ofrecer apoyo diplomático para la normalización de las relaciones entre Pyongyang y Washington, así como a iniciar un debate sobre desarme, si el régimen de Kim Jong Un renuncia al desarrollo nuclear.El presidente, finalmente aludió a la reforma laboral que impulsa su Gobierno, poniendo énfasis en balancear adecuadamente la oferta y la demanda de mano de obra y en resolver los problemas obrero-patronales de acuerdo a las leyes y los principios.