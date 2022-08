Clase política conmemora el 13º aniversario de la muerte de Kim Dae Jung

Photo : YONHAP News

La clase política ha llevado a cabo el viernes 18 una ceremonia conmemorativa por el 13º aniversario de la muerte del expresidente Kim Dae Jung en el Cementerio Nacional de Seúl.En la ceremonia participaron varios políticos, incluidos el presidente de la Asamblea Nacional, Kim Jin Pyo, el jefe interino del oficialista Poder del Pueblo, Joo Ho Young, el líder interino del opositor The Minjoo, Woo Sang Ho, y el secretario presidencial para asuntos políticos, Lee Jin Bok.En su discurso emitido durante el acto, el presidente parlamentario Kim Jin Pyo enfatizó que gracias a la política del expresidente Kim Dae Jung, basadas en la sabiduría, el coraje, la reconciliación y el perdón, hoy la República de Corea ha logrado una democracia madura, como la que tienen los países avanzados con cientos de años de historia democrática. Asimismo, subrayó que en un día como hoy donde prolifera la política del odio es cuando más se necesita revivir el estilo político de Kim Dae Jung, que perdonaba y abrazaba al enemigo y promovía la unidad del pueblo.Por su parte, el líder oficialista Joo Ho Young señaló que pese a las persecuciones, el expresidente había logrado la unidad nacional, optando por los valores de la reconciliación y el perdón, en lugar de la venganza política. Afirmó que la actual clase política debe aprender de esas virtudes, para recuperar la confianza del pueblo y superar las dificultades actuales.En tanto, Woo Sang Ho, el líder interino de The Minjoo, dijo recordar vívidamente cómo el expresidente Kim Dae Jung llamaba a luchar por la democracia y el bienestar del pueblo en el funeral del exmandatario Roh Moo Hyun, y prometió que su formación hará todo lo posible para frenar y superar las crisis que acechan al país.El expresidente Moon Jae In también realizó una publicación en homenaje al difunto en las redes sociales, diciendo que Kim Dae Jung ha demostrado con su ejemplo que, pese a los escollos, la historia siempre avanza hacia adelante, al tiempo de llamar a la clase política a reflexionar si el país ha logrado avanzar en los últimos años en el camino de la democracia, el bienestar, la paz y la integridad social, allanado por el difunto ex presidente.