Los robots están cada vez más presente en la vida cotidiana de los coreanos

Photo : KBS News

Estos días están llamando la atención de la gente los robots que se encargan de los tediosos trabajos que esperan evadir la mayoría de las personas. Como hornear pizzas o entregar bebidas a los clientes.Por ejemplo, hay autómatas que trabajan en pizzerías echándoles salsas a las masas y horneándolas en el fuego, ahorrándoles el esfuerzo a los empleados humanos, que hacen lo mínimo. La gran ventaja de estos robots es, según los locales que implementaron este sistema, que permite a las personas realizar otros trabajos que requieren mayor atención o destreza pero, sobre todo, el hecho de que no necesitan estar vigilando las masas frente al fuego.Así también hay robots que trabajan en cafeterías de empresas. Estos se encargan no solo de preparar el café, sino también de llevarlos hasta las oficinas, en base a los datos personales registrados en su sistema, como número de teléfono y ubicación de asiento. Estos autónomos están equipados con sensores que les permiten esquivar obstáculos y hasta utilizar el elevador. Gracias a su comodidad, está de moda entre los oficinistas, pues les permite hacer el pedido del café cómodamente a través de sus teléfonos, sin la necesidad de tomarse la molestia de ir hasta el local.En tanto, en los parques se observan en estos días robots patrullas que echan agua al pavimento para refrescarlo cuando hace mucho calor, y que también se encargan de avisar de cualquier situación de emergencia a las autoridades. Si bien hay varios aspectos a mejorar, la opinión reinante es que los robots sirven de gran ayuda, sobre todo, en casos de emergencia, pues recopilan datos en tiempo real.Según fuentes del sector, el mercado nacional de robots muestra un crecimiento superior al 5% cada año, y en 2020 movilizó más de 5 billones de wones. No en vano, hay cada vez más autómatas que reemplazan la mano de obra humana, no solo en las fábricas manufactureras, sino en todo el ámbito de la vida cotidiana de la gente.