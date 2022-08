Renuncian varios altos funcionarios designados por el gobierno anterior

Photo : YONHAP News

Varios funcionarios de alto rango designados por el Gobierno anterior expresaron su intención de renunciar uno tras otro, después de estar bajo presión del oficialismo.Lee Seok Hyun, vicepresidente ejecutivo del Consejo Asesor de Reunificación Nacional, designado en septiembre del año pasado por la Administración de Moon Jae In, presentó el jueves 18 su carta de resignación a la oficina presidencial, a falta de más de un año de mandato. Lee es ex legislador del principal partido opositor The Minjoo y ha recibido presión del oficialismo para dejar el cargo.Al respecto, algunos medios de comunicación divulgaron que Kim Moo Sung, exlíder del Partido Saenuri, antiguo nombre del actual partido gobernante, Poder del Pueblo, ya fue nombrado oficiosamente como sucesor del Lee.En tanto, Kim Sa Yeol, jefe del Comité Presidencial para el Desarrollo Nacional Equilibrado, también anunció que renunciará al cargo a finales de este mes. Kim manifestó su pesar por que el oficialismo lo haya presionado a él y al personal de su comité para que abandonaran el cargo.Jeon Hyun Hee, jefa la Comisión Anticorrupción y de Derechos Civiles, por su parte, reiteró que no tiene intención alguna de dejar el cargo por el momento, pese a la presión que recibe del oficialismo.