Tribunal Supremo acepta apelación de Mitsubishi contra indemnización por explotación laboral

Photo : YONHAP News

El Tribunal Supremo dictaminó en 2021 que la firma nipona Mitsubishi debe indemnizar a las personas que la demandaron, víctimas de movilización forzosa de obreros y explotación laboral cometidas por dicha empresa durante el colonialismo. Sin embargo, Mitsubishi apeló y el tribunal surcoreano no decidió nada al respecto, aun al vencerse el 19 de agosto el plazo para desestimar la apelación mediante un protocolo simple.Tras emitirse el dictamen de indemnización, Mitsubishi presentó una primera apelación, pero esta fue desestimada por la justicia surcoreana. Luego, en abril de 2022, volvió a apelar y el Tribunal Supremo no tomó medida alguna, lo que implica que se organizarán audiencias sobre esa segunda apelación.Al respecto, los representantes legales de la parte demandante objetaron, destacando la avanzada edad de las víctimas, que ya no pueden esperar más tiempo. Enfatizaron, además, que es dudoso si se trata de un caso que requiere audiencias adicionales y es lamentable que el Tribunal Supremo haya postergado su decisión sobre la apelación de Mitsubishi, cuando podía desestimarla.Los demandantes sospechan en este contexto, que la postura del Tribunal Supremo pudo haberse visto influenciada por la carta de opinión que hace poco presentó el Ministerio de Asuntos Exteriores, recalcando los esfuerzos del Ejecutivo por solucionar el problema de la explotación laboral en la era colonial e indemnización a las víctimas.