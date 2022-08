EEUU no negociará con Corea del Norte si insiste en poseer armas nucleares

Photo : YONHAP News

El Departamento de Estado estadounidense ha manifestado que no tiene intenciones de negociar con Corea del Norte, si la premisa es reconocer la posesión de armas nucleares por parte de ese país.Así reaccionó Washington al comunicado emitido recientemente por Pyongyang, en el que rechazó las propuestas del Gobierno de Corea del Sur y enfatizó que la fuerza nuclear es la base del Estado norcoreano, por ende, no puede ser un tema negociable. Concretamente, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró en una sesión informativa regular, que Estados Unidos no entrará en un tira y afloja con Corea del Norte sobre la posesión de armas nucleares, y no habrá negociación de insistir en ello.El vocero reafirmó a la vez el apoyo de Washington a las propuestas planteadas por la administración de Seúl con la condición de que el régimen de Kim Jong Un se comprometa a avanzar con las tareas de desnuclearización. Agregó que Corea del Sur y Estados Unidos coinciden en impulsar un proceso por fases para desnuclearizar la península coreana, e instó a Corea del Norte a responder positivamente a las propuestas sobre la mesa.