Para el miércoles 24 se prevén lluvias en las zonas centro y sur el país. No obstante, las precipitaciones no superarán los 50 milímetros.La temperatura marcará entre 18ºC y 25ºC de mínima durante la mañana y entre 23ºC y 30ºC de máxima por la tarde, haciendo menos calor. En Seúl, en particular, el termómetro bajará en horas matutinas hasta 23ºC y por la tarde no superará los 28ºC.La calidad del aire será regular o buena con niveles entre normal y bajo de esmog.